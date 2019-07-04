Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 97 bin 668 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 57 bin 757 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2'sinin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9 ve traktörde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.