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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 71,8 arttı

20.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Bu ayda 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 71,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3’ünü otomobil, yüzde 15,4’ünü motosiklet, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 5,7’sini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 artarken, minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azaldı.

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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 24 milyon 454 bin 396 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 47,3 artarak 323 bin 635 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 11 bin 836 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 311 bin 799 adet artış gerçekleşti.

İHA

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