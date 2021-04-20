Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 71,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3’ünü otomobil, yüzde 15,4’ünü motosiklet, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 5,7’sini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 artarken, minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azaldı.