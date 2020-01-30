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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,27 artarak 22 milyon 865 bin 921'den 23 milyon 156 bin 975'e çıktı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,27 artışla 23 milyon 156 bin 975'e ulaştı. Bunların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 536 taşıt içinde otomobil yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 11,5 ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık 2019'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Bu azalış motosiklette yüzde 24,1, otomobilde yüzde 5, kamyonda yüzde 4, kamyonette yüzde 3,3 oldu. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,6, otobüste yüzde 38,7, minibüs yüzde 37,8 ve traktörde ise yüzde 24,1 artış görüldü.

Söz konusu ayda yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 13,2 artış gerçekleşti. Bu artış kamyonda yüzde 51,5, motosiklette yüzde 49,7, minibüste yüzde 30,6, kamyonette yüzde 13, otobüste yüzde 11,3, otomobilde yüzde 9,6 olarak hesaplanırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27, traktörde yüzde ise 2,5 azalış oldu.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde trafiğe 671 bin 131 taşıtın kaydı yapılırken, 380 bin 77 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 291 bin 54 arttı.

Devri yapılan araçlar

Aralıkta devri yapılan toplam 1 milyon 22 bin 892 taşıt içinde otomobil yüzde 73,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 3,1 ile traktör, yüzde 2,7 ile motosiklet izledi.

Aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 otomobilin yüzde 38,1'i dizel, yüzde 37,3'ü LPG, yüzde 24,2'si benzin, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken, yakıt türü bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 otomobilin yüzde 36,6'sının 1501-1600, yüzde 28,7'sinin 1401-1500, yüzde 13,7'sinin 1300 ve altı, yüzde 13,6'sının 1301-1400, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 1,1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Taşıtların ortalama yaşı 13,8

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı 13,8 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7, otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6, motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde 23, olarak belirlendi.

KAYNAK:İHA

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