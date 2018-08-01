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Trafiğe yılın ilk yarısında 460 bin 639 araç eklendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Ocak-haziran döneminde 536 bin 916 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 arttı.

Trafiğe yılın ilk yarısında 460 bin 639 araç eklendi

Ocak-haziran döneminde 536 bin 916 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,78 artarak 21 milyon 643 bin 213'ten 22 milyon 679 bin 584'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 64 bin 341 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72,6, kamyonette yüzde 50,4, kamyonda yüzde 42,3, motosiklette yüzde 16,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,2, traktörde yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 16,2 artış kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 32,7 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyonda yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 24, motosiklette ise yüzde 3,7 artış oldu.

Ocak-haziran döneminde 536 bin 916 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 arttı.
Devri yapılan araçlar

Haziranda devri yapılan toplam 617 bin 217 taşıt içinde otomobil yüzde 71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziranda devri yapılan taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bahsi geçen ayın sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36,1'i dizel, yüzde 25,4'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 34 bin 16 otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 8,4'ünün Fiat, yüzde 8,2'sinin Peugeot, yüzde 7'sinin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Ford, yüzde 5'inin Mercedes-Benz, yüzde 4,9'unun Honda, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,4'ünün Toyota olduğu, yüzde 24,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,4'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden yüzde 56,6'sı beyaz, yüzde 21,1'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik Araç taşıt TÜİK

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