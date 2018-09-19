Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) çerçevesinde, kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamı genişletildi. Alınan bilgiye göre, mevcut kural ihlallerine yenileri eklendi ve uygulanmasına da başlandı. Artık, hız yapan veya kırmızı ışıktan geçtiği tespit edilen bir sürücüye, eğer bu sırada emniyet kemeri takmadan araç kullanmış ve aynı zamanda cep telefonuyla konuşmuşsa birden fazla ceza kesiliyor. Araç sürücülerinin yanı sıra, motosiklet kullanıcılarının da benzer kural ihlali yaptıkları ve kask takmadıkları belgelenmişse ceza yazılıyor. Üç farklı sistem Trafik kazaları sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefiyle tasarlanan EDS, kameralar aracılığıyla sürücülerin trafik ihlallerini tespit ediyor. EDS'lerin yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ünün Trafik İzleme ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları bulunuyor. EDS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol ile işletilmesi emniyet birimlerine bırakıldı. EDS Kontrol Merkezi Küçükçekmece'de bulunuyor. Sistem çerçevesinde tespit edilen ihlaller, EDS Kontrol Merkezine iletiliyor ve burada kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet personeli tarafından uygulanıyor.

455 adet EDS kamerasıyla işlem yapılıyor Hali hazırda İstanbul'da, 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor. EDS ile kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere çeşitli para cezaları veriliyor. Ortalama hızı aşana 235, trafik ışıklarının bulunduğu yerlerdeki ofset tarama bölgesini geçene 108, tramvay yoluna girene 108, dönüş yasağına uymayana 108 ve emniyet şeridini ihlal edenlere 235 lira ceza kesiliyor. Diğer kuralları ihlal edenlere de yine farklı oranlarda cezai işlemler uygulanıyor. EDS Kontrol Merkezi'nde yoğunluk Sistem çerçevesinde kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamı genişletildi. Yeni uygulama İstanbul genelinde başladı. EDS Kontrol Merkezi'nde bu nedenle daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Çünkü trafikte kural ihlalini yaptıkları tespit edilen sürücülere aynı anda birden fazla para cezası veriliyor.

Araçların fotoğraflarının ön cepheden çekildiği sistemde, hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza kesilmeye başlandı. EDS Kontrol Merkezi'nde birkaç gündür uygulanan yeni yönteme göre birçok sürücüye kesilen cezalar adreslerine postalandı. Herhangi bir kuralı ihlal ettiği tespit edildiğinde fotoğrafı çekilen bir motosiklet sürücüsüne kask takmadığı için de ek bir ceza daha kesiliyor. Trafiğin sıkı bir şekilde denetlenerek kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılmasının amaçlandığı yeni uygulama sadece EDS'lerde için geçerli değil. Aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün denetimdeki diğer kamera sistemleri içinde bu husus uygulamaya konuldu. Emniyetin kameraları da devrede Emniyetin 763 adet Trafik İzleme Kamerası ile 191 adet de Plaka Tanıma Sistemi için kullanılan kamerası bulunuyor. Bunlar aracılığıyla da kural ihlali yaptıkları tespit edilen kişilere de cezalar gönderiliyor.