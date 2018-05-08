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Trafik kazalarına karşı 'alkolmetre kiti' geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

Trafik kazalarının önlenmesi için ortaya konan TBMM raporunda, araçlara alkolmetre kiti takılması, kazaya karışan araçlara el konulması gibi öneriler yer aldı.

Trafik kazalarına karşı 'alkolmetre kiti' geliyor

TBMM, Bağdat Caddesi ekseninde şehir merkezlerindeki trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun raporunda, trafikte en çok 15-29 yaş arasındaki gençlerin hayatını kaybettiği, Türkiye’de kilometreye düşen ölüm oranının yüzde 10 olduğu tespiti yapıldı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın heberinde göre, kazaların yüzde 50’sinin alkollü araç kullanımından kaynaklandığı belirtilen raporda, ABD’de uygulanan “araçlara alkolmetre kiti konulması” önerisi yer aldı.

En çok kazanın 50,5 gibi yüksek bir oranla İstanbul’da gerçekleştiği vurgulanan raporda; “ölümlü kaza yapanların davası bitene kadar ehliyetlerine el konulması, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yayalara kısa mesafede yürüme alışkanlığının kazandırılması, Bağdat Caddesi gibi caddelerde hız sınırının 20 km/s’e düşürülmesi, kazaya karışan araçların trafikten men edilmesi veya el konulması” önerileri yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kaza önlem tbmm

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