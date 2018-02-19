FİNANS

Trafik sigortasına yüzde 5 zam bekleniyor

19 Şubat 2018 10:14

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre haziran veya temmuz ayında trafik sigortasında yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Daha sonra serbest piyasaya geçilecek.

Trafik sigortasına yüzde 5 zam bekleniyor
Habertürk Gazetesi’nden Rahim Ak’ın haberine göre trafik sigortasına haziran veya temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak.
 
Şimşek'in açıklamalarından önce trafik sigortasına 2018 yılbaşından itibaren yüzde 5 zam yapılmıştı. Ayrıca yüzde 1 olan aylık enflasyon güncellemeleri de yüzde 1.5 olarak devam ediyor. Bunun sonucunda Türkiye genelinde iyi sürücülerin sigorta primi 490 liradan 515 liraya, trafik canavarlarının primi ise 2 bin 339 liraya çıkmıştı.
 
Böylece sigorta şirketlerinin zararı da 270 milyon liraya kadar iniyordu. Sigortacılardan aldığımız bilgilere göre şimdi haziran veya temmuz aylarında primlere yüzde 5 daha zam yapılacak. 2019'da ise serbest piyasaya geçilecek.

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 22 Oy
    tüm akplilere hayırlı olsun ve beter olsunlar sarayın 1 dakikalık masrafı 1608 tl kalan garibana da geçmiş olsun Allah akpden kurtarsın
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  • 14 Oy
    Bence en dandik araba 1milyon lira olmalı.Ev kiralarıda en boktan daire 5 binden başlamalı asgari ücret 600 tl'ye emekli maaşıda 750 tl ye çekilmeli.Böylece herkes acı çekmeden ölmeli..
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  • 11 Oy
    lan bu trafik sigortasıni icat eden yattigi yerde rahat yatmiyodur havadan para aliyolar herhangi bir kazaya karismamis olan araclara yuzde elli indirim olmasi lazim resnen soygunculukdan baska bisi degil
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  • 6 Oy
    birincisi insanın trafik de başına her şey gelebiliyor suçsuz da olabiliyor neden trafik canavarı oluyor neden genelliyorsunuz herkese. ikincisi yeter artık ya biri bu soyguna dur desin . iligimizi sömürdünüz.
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  • 4 Oy
    KASKO YAPTIRAN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAMALI. GEREKSİZ
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  • 3 Oy
    milleti soymaya devam halk 2019 da bunun hasabını sorar.?
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  • 3 Oy
    daha ne kadar soyacaksınız vatandaşı bakalım...
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  • 3 Oy
    tavuk beyinli bu insanlar. yuzde 25 kitlediler şimdi yuzde 5 2 ay sonra yuzde 5 . koduklarım zaten yuzde 45 yapacaklardı. en tepedeki yavaş yavaş kitleyin demiş gibi
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  • 3 Oy
    BENİM ANLAMADİĞİM SİGORTA ŞİRKETLERİ HALKI SOMURUYOR DEVLET BUNA GÖZ YUMUYOR KIMLERİN ÇIKARI VAR BURDA...VE BEN GALARİCİLİK YAPIYORUM SİGORTA ŞİRKETİ BANA SİGARTA YAPMIYOR ARACI SATACAGİM İÇİN ŞİMDİ SORUYORUM YETKILILERE ADALET NEREDE.....????
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  • 3 Oy
    bırakın bu işleri zarar eden varsa yapmasın bu işi insanları kazıklamak için kılıf uydurmayın. ayrıca enflasyon yüzde 1 güncelleme 1.5 ne iş
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  • 17 Oy
    FİYATLAR UCUZLADI MİLLET RALLİ YAPMAYA BAŞLADI ADAM KAZA YAPIYOR TAKMIYOR GENÇLER SOKAKLARLA TOFAŞLARLA DİRİF YAPIYOR İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYIYOR BELKİ İNSANLAR DAHA BİLİNÇLİ OLUR
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