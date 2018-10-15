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Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Meclis bu hafta Karayolları Trafik Yasası ile Lübnan’da BM gücü kapsamında görev yapan Türk askerinin süresinin uzatılması için çalışacak. Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira, cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza yolda. Çakar, siren gibi ışıkları mevzuata aykırı olarak kullananlara bin 2 lira para cezası kesilecek. Eğer 3 defa bunu gerçekleştirirlerse trafikten men edilecekler.

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen teklif bugün İçişleri Komisyonu’nda görüşülüyor. Teklifin komisyonda kabul edildikten sonra önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor. Muayenesiz araçların cezası 108 liradan 235 liraya çıkarılıyor. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Kamyon ve TIR’larda emniyet şerit ihlaline 488 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanıyor. İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada 1002 lira ceza verilecek. İhlal bir yılda beş kez tekrarlanırsa sürücü belgesi bir yıl alınacak. Beş yıl içinde ikinci kez alınanların sürücü belgesi iptal edilecek.

CEP TELEFONUNA 235 LİRA

Sürücüler, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken olduğu gibi kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Bu kurala uymayan sürücülere para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira ceza 235 liraya yükselecek.

‘İZİNSİZ ÇAKAR’A 1002 LİRA

Teklife göre çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazları izinsiz kullananlara 1002 lira ceza kesilecek. Bir yıl içinde üç defa ihlal halinde araçlar 15 gün trafikten men edilecek.

DRİFT VE SPİN CEZASI

Halk arasında ‘spin atma’ veya ‘drift atma’ olarak bilinen; arabanın el freninin çekilmesi, başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi gibi tehlikeli hareketlerin cezası arttırılıyor. Bu eylemlerde 5 bin 10 lira ceza uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
trafik ceza emniyet şeridi çakar siren

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