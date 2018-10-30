Trafikte denetim için akıllı ulaşım sistemleri kullanılacak

Trafik güvenliğinin artırılması, kazalarda can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi önlem alınacak, akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılacak.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefiyle Trafik Elektronik Denetim Sistemi kullanımının akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılması için gelecek yıl bazı çalışmalar yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda alınacak tedbirlere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, RTÜK, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları katkı verecek.

Yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla trafik denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. Gelecek yıl 27 milyon 525 bin 638 araç ve sürücünün denetimi yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 286 araç satın alınacak.

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