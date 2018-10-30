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Trafikte denetim için akıllı ulaşım sistemleri kullanılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

Trafik kazalarında can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla gelecek yıl yaklaşık 27,5 milyon araç ve sürücü denetlenecek. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 60 kaza kara noktası iyileştirilecek, 247 akıllı ulaşım sistemi kurulumu, 750 kilometre sarsma bandı uygulaması, 2 bin 500 kilometre oto korkuluk yapımı ve onarımı, 30 milyon metrekare yatay, 162 bin metrekare düşey işaretleme gerçekleştirilecek

Trafikte denetim için akıllı ulaşım sistemleri kullanılacak

Trafik güvenliğinin artırılması, kazalarda can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi önlem alınacak, akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılacak.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefiyle Trafik Elektronik Denetim Sistemi kullanımının akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılması için gelecek yıl bazı çalışmalar yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda alınacak tedbirlere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, RTÜK, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları katkı verecek.

Yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla trafik denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. Gelecek yıl 27 milyon 525 bin 638 araç ve sürücünün denetimi yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 286 araç satın alınacak.

700 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Trafik güvenliği konusunda 200 eğitici ve 700 bin öğrenciye eğitim verilecek, 3 kamu spotu ile 2,1 milyon afiş ve broşür hazırlanacak.

Kaza kara noktası ve sinyalize kavşak iyileştirmesi, oto korkuluk yapım ve onarımı, yatay ve düşey işaretleme çalışmaları da yıl boyunca sürdürülecek.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Bu kapsamda, 60 kaza kara noktası iyileştirmesi, 247 akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri kurulumu yapılacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişiyle izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemleri kapsıyor.

Söz konusu sistemler, ücretlendirme sistemleri, park sistemleri, trafik kontrolü, trafik planlama ve akışın optimizasyonu, sürüş güvenliği gibi alanlarda kullanılıyor.

Gelecek yıl ayrıca 300 kilometre haberleşme altyapısı tesisi, 750 kilometre sarsma bandı uygulaması, 5 bin noktada ulaşım etütleri, 2 bin 500 kilometre oto korkuluk yapımı ve onarımı, 30 milyon metrekare yatay, 162 bin metrekare düşey işaretleme gerçekleştirilecek. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik akıllı ulaşım sistemi

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