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  4. Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştı

Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştı

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, birliğin, fenni yem ve rafine yağda tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığını açıkladı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen "Trakya Birlik Genel Müdürlüğünün 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda bir konuşma yapan Akgün, üreticinin alın terinin karşılığını bulması amacıyla yoğun emek ve çabalar sarf eden birliğin zorlu bir iş yılını alnının akıyla tamamladığını belirtti.

Fenni yem ve rafine yağ satış miktarlarında tarihin en yüksek rakamlarına ulaşarak rekor kırdıklarını anlatan Akgün, şöyle devam etti:

"Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştı. 2018/2019 iş yılında 40 milyon 820 bin 604 lira karlılığa ulaşılarak ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır."

- "Üretici ayçiçeği gelirinden memnun"

Akgün, Trakya Birlik'in geliştirdiği politika ve talepler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle üreticilerin ayçiçeği gelirinden memnun kaldığını ifade etti.

Ayçiçeği hasat döneminde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından referans alım fiyatının açıklandığını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 8 Ağustos'ta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından 2019-2020 üretim sezonu yüzde 40 yağ oranlı, yağlık ayçiçeği tohumu alım fiyatını 2 bin 500 TL/ton olarak açıklamış, buna paralel olarak birliğimizce 28 Ağustos'ta yüzde 40 randımanlı yağlık ayçiçeği tohumu için 2 bin 500 TL/ton fiyat açıklanmış ve üretici ortaklarımızın sezon içerisinde ürün fiyatları 2 bin 200 TL/ton ve daha altı seviyelere gerilemesine rağmen hiçbir kısıtlamaya gidilmeksizin 331 bin 694 ton yağlık ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştirilmiştir."

Akgün, söz konusu miktarın ürün bedelinin 884 milyon 201 bin lira olduğunu, birlik ortaklarından mübayaa edilen tüm tarımsal ürünlerin parasal karşılığının ise 950 milyon lira seviyesine ulaştığını aktardı.

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ayçiçeği, tarım, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Trakya Birlik, Türk çiftçisi, üretici,

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