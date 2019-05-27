FİNANS

Trakya’da doğalgazdan sonra kömür bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

Trakya’da doğalgazdan sonra kömür bulundu

Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray’da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı. Yüklenici firma tarafından Kapaklı’nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray’ın Kurdere Mahallesi’nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.

Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi. Bölgeden alınan numuneler MTA’ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

KAYNAK:İHA

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Tekirdağ komur rezervi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
secıme kadar cok şeyler bulursunuz sız saraydakı kömür ocakları kapatıldı kömürüde düşük ısılı yanmıyo zaten
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