FİNANS
  4. Transit ticarete ihracat desteği

Transit ticarete ihracat desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

Transit ticarete ihracat desteği

Transit ticaret, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine rekabet gücü kazandırılması amacıyla vergi, resim ve harç istisnası kapsamına alındı.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararın başlığı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar" şeklinde değiştirildi.

Karar, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsıyor.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla yapılan iş ve işlemler Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden, Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan hal rüsumundan ayrı tutulacak.

Firmalar, yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Ticaret Bakanlığına müracaat edecek. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilecek.

Daha önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı İhracat Genel Müdürlüğü yazılı itiraz edebilecek.

Düzenleme 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Yılı rekorla tamamladı!Yılı rekorla tamamladı!
KARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımıKARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat Ticaret Bakanlığı transit ticaret vergi

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

BOTAŞ'tan müjdeli haber! Yeni personeller alınacak

BOTAŞ'tan müjdeli haber! Yeni personeller alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa yılı rekorla tamamladı

Yılı rekorla tamamladı!

KARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı

KARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Anadolu Efes "Accelerate2030" ile "Platin Ödül" kazandı

Anadolu Efes "Accelerate2030" ile "Platin Ödül" kazandı

Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor

Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor

TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı

TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.