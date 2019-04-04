FİNANS

Trüf mantarı kaçakçısına para cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Dereköy Gümrük Kapısı'nda izinsiz ve belgesiz olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişiye 60 bin 130 lira idari para cezası verildi

Trüf mantarı kaçakçısına para cezası

Dereköy Gümrük Kapısı'nda izinsiz ve belgesiz olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişiye 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğünden yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişinin aracında bez torba içinde 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

20190404_2_35816104_43272034_Web

Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edilen mantarlara el konuldu.

Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan kişiye, Çevre Kanunu uyarınca 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu kişinin verdiği ifadede beyaz trüf mantarını Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alandan topladığını söylediği belirtildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilen mantarın kilogramının 20-25 bin liradan alıcı bulduğu kaydedildi.

KAYNAK:AA


Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
O parayı geri alabilirsiniz O parayı geri alabilirsiniz
Dev projede sona gelindiDev projede sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
truf mantari para cezası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

O parayı geri alabilirsiniz

Dev projede sona gelindi

Dev projede sona gelindi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! İhracatta mart ayında rekor

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Rakip firmayla irtibata geçti, tazminattan oldu

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.