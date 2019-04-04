Trüf mantarı kaçakçısına para cezası

Dereköy Gümrük Kapısı'nda izinsiz ve belgesiz olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişiye 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğünden yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu kişinin aracında bez torba içinde 5 kilo 700 gram beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edilen mantarlara el konuldu.

Mantarı yurt dışına çıkarmaya çalışan kişiye, Çevre Kanunu uyarınca 60 bin 130 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu kişinin verdiği ifadede beyaz trüf mantarını Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alandan topladığını söylediği belirtildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilen mantarın kilogramının 20-25 bin liradan alıcı bulduğu kaydedildi.

KAYNAK:AA





