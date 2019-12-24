Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarı yarıya düştü

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı, bugün yapılan ihale sonucunda alıcı bulamadı.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ikinci bir ihale açılmasına karar verdi. İkinci ihale 25 Aralık Çarşamba günü 10.05'te başlayacak ve 26 Aralık Perşembe günü 10.05'te sona erecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişi isteyen herkes siteye üye olma şartıyla katılabilecek. İhaleye girmek için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 50 bin lira teminat yatırılacak. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde 4 derecede uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarları ile ilgili her türlü bilgi ve fotoğraflar web sitesinden görülebilecek.

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarlar, dünyada en pahalı mantar olarak biliniyor.

KAYNAK:İHA

