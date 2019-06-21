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Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.

Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, "Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir" dedi.

Trump, Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalara işaret ederek, "Fed üyeleri faizlerini düşüreceklerine işaret ettiklerini varsayıyorum, ancak bunu kısa süre içinde yapmalılar" dedi ve ekledi:

"Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ye da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim."
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  1. KAYNAK:DHA**
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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump Jerome Powell

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