FİNANS
  4. Trump : Fed’in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı

Trump : Fed’in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 22 Ocak (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı
BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Emekliler bu haberi bekliyor

Emekliler bu haberi bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi

Türk kahvesi Antalya’da yetişecek

Türk kahvesi Antalya’da yetişecek

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.