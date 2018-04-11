Trump ile zirveye çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım ile geriledi

Trump Twitter’daki mesajında, “Rusya Suriye’ye atılan tüm füzeleri düşüreceğini söyledi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve ‘akıllı!’. İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın!” dedi.

Euro/TL 5.1940 TL ile yeni zirvesini görürken, 5.1327 TL seviyelerine geriledi. Sterlin/TL ise 5.9458 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.87 TL seviyesinde...

BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI



Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş göstererek yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda yüzde 2.64 düşüşle 107 bin 805 puandan işlem görüyor.

RÜZGAR OLUMSUZ YÖNDE İLERLİYOR



İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Trump’ın son açıklamaları ile birlikte Rus Rublesi ve Rusya borsasında satışlar hız kazanırken, aynı etkiyi TL üzerinde de görmekteyiz. Dolar/TL paritesi 4.1940 ile rekor seviyelere ulaşırken, borsa endeksinde değer kaybı yüzde 3 seviyesine yaklaştı. Suriye konusu ortak bir nokta olması, jeopolitik risklerin artmasına neden oluyor. Ancak bunun öncesinde TL’de kırılgan bir yapının olduğunu izliyorduk. Mevcut rüzgar halen olumsuz yönde esiyor. Rüzgar bu şekilde esmeye devam ettikçe dolar/TL paritesindeki yukarı harekette devam edebilir" dedi.

Turşucu açıklamalarına şöyle devam etti: "4.13 seviyesi teknik olarak uzun vadeli kanal direncinin bulunduğu seviyeydi. Dolar kuru bu seviyenin üzerinde ve bu seviyenin üzerine yerleşiyor. Teknik olarak 4.26 seviyesinde fibo dirençlerimiz bulunuyor. Kurda ateşin biraz sakinleştiğini söylemek için yeniden 4.13 seviyesinin altına gerilemesi gerekli. Algılamalarda ciddi bir duruma olduğundan bahsetmek için ise 4.0260 seviyesinin altına düşüşler görmemiz lazım ancak şimdilik bu noktadan uzağız. TCMB’nin herhangi bir müdahalede bulunmasını beklemiyorum.