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Trump ile zirveye çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım ile geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" mesajı sonrası döviz piyasasında kurlar yeniden rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru 4.1938 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri alacağı açıklaması Dolar ve Euro'yu geriletti. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1457, Euro'da 5.1327 liradan yapıldı.

Trump ile zirveye çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım ile geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın açıklamalarının ardından Twitter'dan verdiği mesaj sonrası döviz kurları rekor üzerine rekor kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1938 TL'ye taşırken, kapanış saatinde 4.1457 seviyesinde hareket etti.

Euro/TL 5.1940 TL ile yeni zirvesini görürken, 5.1327 TL seviyelerine geriledi. Sterlin/TL ise 5.9458 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.87 TL seviyesinde...

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Trump'ın tweet'i sonrası dolar sert bir yükseliş yaşandı. Dolar endeksi 89.18 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2382 seviyesinde...

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.60 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.49 seviyesinde bulunuyor.

Trump Twitter’daki mesajında, “Rusya Suriye’ye atılan tüm füzeleri düşüreceğini söyledi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve ‘akıllı!’. İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın!” dedi.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını söylemişti.

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BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI

Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş göstererek yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda yüzde 2.64 düşüşle 107 bin 805 puandan işlem görüyor.

RÜZGAR OLUMSUZ YÖNDE İLERLİYOR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Trump’ın son açıklamaları ile birlikte Rus Rublesi ve Rusya borsasında satışlar hız kazanırken, aynı etkiyi TL üzerinde de görmekteyiz. Dolar/TL paritesi 4.1940 ile rekor seviyelere ulaşırken, borsa endeksinde değer kaybı yüzde 3 seviyesine yaklaştı. Suriye konusu ortak bir nokta olması, jeopolitik risklerin artmasına neden oluyor. Ancak bunun öncesinde TL’de kırılgan bir yapının olduğunu izliyorduk. Mevcut rüzgar halen olumsuz yönde esiyor. Rüzgar bu şekilde esmeye devam ettikçe dolar/TL paritesindeki yukarı harekette devam edebilir" dedi.

Turşucu açıklamalarına şöyle devam etti: "4.13 seviyesi teknik olarak uzun vadeli kanal direncinin bulunduğu seviyeydi. Dolar kuru bu seviyenin üzerinde ve bu seviyenin üzerine yerleşiyor. Teknik olarak 4.26 seviyesinde fibo dirençlerimiz bulunuyor. Kurda ateşin biraz sakinleştiğini söylemek için yeniden 4.13 seviyesinin altına gerilemesi gerekli. Algılamalarda ciddi bir duruma olduğundan bahsetmek için ise 4.0260 seviyesinin altına düşüşler görmemiz lazım ancak şimdilik bu noktadan uzağız. TCMB’nin herhangi bir müdahalede bulunmasını beklemiyorum.

Mevcut hareketin TCMB’nin kontrolünde olmayan nedenlerden olduğunu düşünüyorum. Rublenin ilerleyen günlerde tekrar değer kazanmaya başlaması, Suriye konusunda tansiyonun düşmesi gibi gelişmeler içeride dolar kurunda geri çekilmelere neden olabilir. Son olarak cari işlemler verisi beklentilere neredeyse paralel geldi. Ancak yıllık cari açık GSYİH’nin yüzde 6.2’sine ulaşmış durumda. Şimdilik çok riskli değil ancak bu oran yükseliş eğiliminde. Finansman tarafında ise kalitesiz görünüm devam ediyor. Doğrudan yatırımlarda ve portföy yatırımlarında çıkış görülüyor şubat ayında. Yurtdışından sağlanan krediler, borçlanmalar ve net hata noksan kalemi ile cari açığı finanse etmişiz"

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Trump dolar Başbakan Yıldırım
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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