Trump'ın attığı tweet sonrası Avrupa’da endeksler hız kesti

ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları ve Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen İmalat PMI verilerine paralel yükselen Avrupa endeksleri, Trump’ın Twitter paylaşımı sonrasında şöyle seyretti:

DAX 12 bin 578 puana kadar yükseldikten sonra, açılışa göre yüzde 0.12 düşüşle 12 bin 486 puana kadar geriledi.

FTSE 7 bin 687 puana kadar yükselttikten sonra, 7 bin 556 puana kadar geriledi. Yüzde 1.52 yükselişle 7 bin 670 puanda.

CAC 5 bin 389 puana kadar yükseldikten sonra 5 bin 327 puana çekildi. Sonrasında yüzde 1.20 günlük artışla 5 bin 379 puana yükseldi.

FTSE MIB 21 bin 957 puana kadar yükseldikten 21 bin 724 puana çekildi. Sonrasında günlük yüzde 0.68 yükselişle 21 bin 819 puana geri döndü.

AVRUPA



Yunanistan’ın Avrupalı kreditörleriyle anlaşması da piyasalara olumlu yansıdı.

FRANSA



Fransa ilk çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.2 büyüdü. Fransa İStatistik Ofisi Insee tarfından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yıllık büyüme ise yüzde 2.2 oldu. Ücretler ise ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı. Fransa’da İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşük düzeyine geriledi.