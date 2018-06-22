FİNANS

Trump'ın attığı tweet sonrası Avrupa’da endeksler hız kesti

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Avrupa menşeli tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, Avrupa’da endeksler hız kesti, otomobil üretiminde önemli bir payı olan Almanya’da DAX düşüşe geçtikten sonra tekrar yükselerek 12 bin 532 puana yükseldi.

Trump'ın attığı tweet sonrası Avrupa’da endeksler hız kesti

ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları ve Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen İmalat PMI verilerine paralel yükselen Avrupa endeksleri, Trump’ın Twitter paylaşımı sonrasında şöyle seyretti:

DAX 12 bin 578 puana kadar yükseldikten sonra, açılışa göre yüzde 0.12 düşüşle 12 bin 486 puana kadar geriledi.

FTSE 7 bin 687 puana kadar yükselttikten sonra, 7 bin 556 puana kadar geriledi. Yüzde 1.52 yükselişle 7 bin 670 puanda.

CAC 5 bin 389 puana kadar yükseldikten sonra 5 bin 327 puana çekildi. Sonrasında yüzde 1.20 günlük artışla 5 bin 379 puana yükseldi.

FTSE MIB 21 bin 957 puana kadar yükseldikten 21 bin 724 puana çekildi. Sonrasında günlük yüzde 0.68 yükselişle 21 bin 819 puana geri döndü.

AVRUPA

Yunanistan’ın Avrupalı kreditörleriyle anlaşması da piyasalara olumlu yansıdı.

FRANSA

Fransa ilk çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.2 büyüdü. Fransa İStatistik Ofisi Insee tarfından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yıllık büyüme ise yüzde 2.2 oldu. Ücretler ise ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı. Fransa’da İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşük düzeyine geriledi.

EURO BÖLGESİ

Euro Bölgesi Bileşik PMI Mayıs’taki 54.1 düzeyinden Haziran’da 54.8’e yükselerek iki ayın zirvesini gördü. Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 55.0 ile 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi tüketici güveni Mayıs’taki +0.2 düzeyinin ardından Haziran’da - 0.5 düzeyine geriledi. Beklenti ise endeksin 0.0 olarak açıklanmasıydı. Avrupa Birliği genelinde ise tüketici güveni – 1.3’e geriledi.

Gelişmelere ve açıklanan ekonomik verilere paralel;

DOLAR endeksi ABD’den gelen verilerin ardından 95.00 düzeyinin altında tutundu. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks yüzde 0.17 düşüşle 94.70 düzeyine geriledi; gün içinde 94.43-94.88 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.30 yükselişle tekrar 1.1639 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1676 düzeyini, en düşük 1,1601 düzeyini gördü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.906 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.051’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.545 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.5 değer kaybetmesiyle 109.94 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR yüzde 0.23 artışla 1.3272 düzeyine yükseldi.

OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3.60 artışla 67.90 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 2.07 artışla 74.56 dolara yükseldi.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!
Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısıTürkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd twitter Avrupa gümrük vergisi almanya DAX Endeks

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Rekabet'ten patates ve soğan fiyatlarına takip

Rekabet'ten patates ve soğan fiyatlarına takip

Kakao fiyatları gram altını solladı

Kakao fiyatları gram altını solladı

Dünyada en fazla doğalgaz rezervi Rusya'da

Dünyada en fazla doğalgaz rezervi Rusya'da

Türk karasularında 2 milyar dolarlık rüzgar santrali

Türk karasularında 2 milyar dolarlık rüzgar santrali

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.