FİNANS

Trump’ın OPEC eleştirilerinin ardından petrolde kayıp yüzde 3'ü aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

Trump’ın OPEC eleştirilerinin ardında ardından petrol fiyatlarında yüzde 3'ten fazla düşüş yaşandı.

Trump’ın OPEC eleştirilerinin ardından petrolde kayıp yüzde 3'ü aştı

ABD Başkanı Donald Trump petrol fiyatları hakkında endişe belirterek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) fiyatları yükseltmeme çağrısında bulundu.

Trump'ın dün petrol fiyatları hakkında endişe belirterek OPEC'e fiyatları yükseltmeme çağrısında bulunmasının ardından yüzde 3'ten fazla kaydettiği kayıplarını artırdı.

Trump Twitter'da, "Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC, lütfen biraz rahat davran. Dünya fiyat artışını kaldıramaz, kırılgan!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
petrol ABD Başkanı Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizde 30 kuruş arttı
bizde nedense hep yukarı eğilimli.Hep zam hep zam. hakkımızda hayırlısı.
petrol fiyatı düşerken türkiyede zam yapılması cok manidar olmuş. demekki pazarcılık yapan ekonomiye yine düzen tutmadı
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