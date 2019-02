Trump’ın OPEC eleştirilerinin ardından petrolde kayıp yüzde 3'ü aştı

ABD Başkanı Donald Trump petrol fiyatları hakkında endişe belirterek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) fiyatları yükseltmeme çağrısında bulundu.

Trump'ın dün petrol fiyatları hakkında endişe belirterek OPEC'e fiyatları yükseltmeme çağrısında bulunmasının ardından yüzde 3'ten fazla kaydettiği kayıplarını artırdı.

Trump Twitter'da, "Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC, lütfen biraz rahat davran. Dünya fiyat artışını kaldıramaz, kırılgan!" dedi.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!