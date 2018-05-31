Trump; Kanada, Meksika ve AB'ye metal gümrük vergisi uygulayacak

Trump yönetimi, ABD'nin imalat sektörünü korumak amacıyla, Avrupa Birliği (AB), kanada ve Meksika'dan ithal edilecek çelik ve aluminyuma gümrük vergisi uygulayacak.
Ticaret Bakanı Wilbur Smith tarafından duyurulan bu karar, geçici istisnalarının süresinin dolacağı Cuma günü Washington saati ile 12:01'e saatler kala açıklandı. ABD'nin müttefikleri bu dış ticaret kararına missillemede bulunacaklarını kaydettiler.
Ross, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında, "ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'ne sağlanan istisnalarının uzatılmama kararı aldı ve bu nedenle bunlara yarın geceyarısından itibaren çelikte yüzde 25 ve aluminyumda yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak" dedi.
Ross, Kanad, Meksika ve AB ile "devam eden müzakereleri" beklediğin, zira çözülmesi gereken diğer sorunların da olduğunu belirtti. ABD Ticaret Bakanı, ileride "esneklik" potansiyelinin olduğunu, çünkü Başkan'ın bu vergileri artırma veya azaltma, kaldırma ya da kota uygulama yetkisinin olduğunu sözlerine ekledi.
Küresel ticaret savaşı endişeleri, Trump yönetiminin ayrıca otomobil ithalatına gümrük vergisi ve Çin mallarına 50 milyar dolarlık tarife düşünmesi ile birlikte güçleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), korumacı güçler dalgasının küresel ekonomik görünüm için en büyük risk olduğu uyarısında bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “(ABD'nin ilave vergi kararı) Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır" dedi
Juncker, "(ABD'nin ilave vergi kararı) Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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