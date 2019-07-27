FİNANS

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi: Aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın aralarında ABD'li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ''Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz.'' şeklinde tepki gösterdi.

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi: Aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına getirdiği yeni vergi uygulamasını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

''Fransa, büyük Amerikan teknoloji şirketlerimize yeni vergi getirdi. Birileri bu şirketlere vergi uygulayacaksa bu kendi ülkeleri ABD olur. Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz. Her zaman Amerikan şarabının Fransız şarabından daha iyi olduğunu söylemişimdir.''

FRANSA'DAN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YENİ VERGİLER

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamıştı.

Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram başta olmak üzere 30 dolayında şirkete uygulanacak vergilerin Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

(AA)

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