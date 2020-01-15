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  4. TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Herhangi bir hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli; “Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır.

TSB/Benli: Hasar durumunda sadece sigorta şirketinize başvurun

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Herhangi bir hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli; “Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız” dedi.
Benli yaptığı açıklamada, “Hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmaları yeterlidir. Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Günde 120 milyon TL'den fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörüne sahibiz. Her zaman sigortalının yanındayız” dedi.
Benli, Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün sağladığı teminatın yaklaşık 127 trilyon liraya ulaştığını, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 34 katına karşılık geldiğini vurguladı ve ekledi:
"Sektörümüz gerek sunduğu ürün ve hizmetler gerekse ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artarak 29.1 milyar liraya yükseldi. Günde 120 milyon liradan fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörüne sahibiz. Sigorta şirketlerimizin varoluş sebebi hasar tazminatlarını karşılamaktır. Bu nedenle de herhangi bir şekilde hasarla karşılaşan sigortalılarımızın öncelikle sigorta şirketlerine başvurmaları gerekir."
Sektördeki tüm şirketlerin hasar süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için sürekli çalıştıklarına, ürün ve hizmet geliştirirken “hız” kavramının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Benli, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor.
"Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, 1 gün ila 5 gün arasında sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesini gerçekleştiriyor.
"Bu nedenle sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun. Unutulmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanındayız." (Fotoğraflı)

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