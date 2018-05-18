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TSK telefon üretecek! İşte özellikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2018 08:02 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, personelinin güvenliği için telefon üretmeye hazırlanıyor. Emniyetli Cep Telefonu Projesi olarak isimlendirilen bu telefonda, yazılımsal olarak yerli yazılım kullanılacak.

TSK telefon üretecek! İşte özellikleri

Personeli için güvenliği sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretmeye hazırlanıyor. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretimine ne zaman başlayacak ve özellikleri nasıl olacak?

Ülkemizde bylock gibi terör örgütlerinin kullandığı mesajlaşma uygulamalarının birçok kuruma sıçraması, güvenlik konusunda açıklarımızın olduğunu gözler önüne sermişti. Savunma ve silah teknolojilerine yapılan yatırımlar şimdiler de TSK personelinin güvenliğini sağlamaya yönelmiş durumda.

ÖZEL MESAJLAŞMA UYGULAMASI OLACAK

TSK’nın üreteceği telefonlara muhtemelen açık kaynak kodlu olan Android’in çok özelleştirilmiş bir sürümü olacak. CNN Türk'ün haberine göre, doğrudan ve dolaylı olarak uygulama yüklenmesinin engelleneceği bu telefonlarda, görüşmelerin kayıt altında olacağı da düşünülüyor.

TSK arasındaki mesajlaşma için de SMS veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının yerine uçtan uca şifreli özel bir mesajlaşma uygulamasının geliştirileceği söyleniyor.

Bu proje kapsamında geliştirilen telefonlar, öncelikli olarak kritik bölgelerde görev yapan Türk askerine gönderilecek. Şimdilik TSK imzalı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağı bilinmiyor.

Ancak bu telefonlar güvenlik odaklı olacağı için arama yapma ve mesajlaşma gibi temel işlevlerin dışında farklı özelliklere sahip olmayacak.

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