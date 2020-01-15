TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün yönetiminde yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) yönetiminde yerini aldı. TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bütünleşik kalkınma yaklaşımıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunan TSKB, uluslararası inisiyatiflerle sürdürdüğü iş birlikleriyle bu misyonunu daha da güçlendiriyor. 2011 yılında kurulan IDFC'nin kurucu üyeleri arasında yer alan banka, bu platforma desteklerini aktif olarak sürdürürken, sorumluluklarını artırıyor. Temel misyonu, sürdürülebilir kalkınma bankacılığına yönelik ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumları arasında stratejik iş birliklerini desteklemek olan IDFC'nin 26 ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma bankası üyesi bulunuyor. IDFC'nin öncelikleri arasında, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumluluk yer alıyor. Washington'da gerçekleştirilen IDFC CEO toplantısında, TSKB'nin IDFC Yönetim Komitesi'ne katılımı gerçekleşti. TSKB, dünyanın ileri gelen kalkınma bankalarından Fransız Kalkınma Ajansı, Alman Kalkınma Bankası, Brezilya Kalkınma Bankası, Latin Amerika Kalkınma Bankası, Çin Kalkınma Bankası, Caisse de Depot et de gestion, Güney Afrika Kalkınma Bankası, İslami Özel Sektör Kalkınma Kuruluşu ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın da bulunduğu Yönetim Komitesi'nin 10'uncu üyesi olarak yerini aldı.

IDFC bünyesinde iş birliğini güçlendirmek için Fransız Kalkınma Ajansı ve TSKB arasında mutabakat bildirisi (MoU) imzalandı. Bildiri ile Fransız Kalkınma Ajansı ve TSKB, ikili ilişkilerinin yanı sıra IDFC altında mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni iş birliği alanlarının doğması ve kurumlar arası bilgi alışverişini güçlendirme arzularını beyan etti. - "İş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin, kurulduğu 1950 yılından bu yana Türkiye'nin kalkınmasını sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde yaptığı çalışmalarla desteklediğini vurgulayarak, sürdürülebilirlik konularında uluslararası inisiyatiflerle kurdukları köklü iş birliklerinin, bu yöndeki bankacılık anlayışlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirtti. İnce, şunları kaydetti: "IDFC'nin de aralarında yer aldığı bu inisiyatifler aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda sahip olduğumuz deneyimi hem paylaşma hem de derinleştirme imkanı buluyoruz. Bu da Türkiye'de sürdürülebilir ve kapsayıcı finansman alanında daha çok yenilikçi uygulamaya imza atmamızı sağlıyor. Çevik iş modelimizle müşterilerimize sunduğumuz inovatif ve tamamlayıcı enstrümanlar, bizi ayrıştıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu çerçevede, IDFC Yönetim Komitesi'ne katılımımızı global kalkınma finansmanı trendlerini ülkemize kazandırmak açısından önemli buluyoruz. Gerek koordinatörü olduğumuz IDFC Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu gerek IDFC Climate Facility ve diğer çalışma gruplarına desteklerimizi sürdürürken, IDFC'deki değerli paydaşlarımızla iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."