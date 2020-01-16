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  4. TŞOF Başkanı Apaydın'dan yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara uyarı:

TŞOF Başkanı Apaydın'dan yarıyıl tatilinde yola çıkacaklara uyarı:

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

"Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli. Özel aracıyla yola çıkacak olanlar ise hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yarıyıl tatilinde yolculuk yapacakların toplu taşıma araçlarını kullanması, özel araçlarıyla yola çıkacakların ise araçlarını hava şartlarına uygun şekilde hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde yolculuk yapacaklara uyarıda bulundu.

Tatilde trafik yoğunluğunun yaşanabileceğine dikkati çeken Apaydın, "Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli. Özel aracıyla yola çıkacak olanlar ise hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı." ifadelerini kullandı.

Apaydın, zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililerin de trafikteki denetimleri yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sömestir tatilinin yapıldığı ocak ayında 33 bin 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 17 bin 520 kişi yaralanırken, 160 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl kazasız belasız bir sömestir tatili geçirmek için tüm vatandaşlarımız aşırı hızdan kaçınıp trafikte daha dikkatli davranmalı."

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