FİNANS

TŞOF'tan sürücülere lastik uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarda mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımının performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından önemli olduğunu belirtti.

TŞOF'tan sürücülere lastik uyarısı

Apaydın, yazılı açıklamasında, araçlara kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Buna karşın ülkenin bazı bölgelerinde karlı, yağışlı ve soğuk havaların etkisini sürdürdüğüne işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklığının 7 derecenin altında olduğu yerlerdeki sürücülerimiz kış lastiği kullanmaya devam etmeli, 7 derecenin üstünde olan bölgelerde ise hem tasarruf hem de güvenlik açısından yazlık lastiklere geçilmeli." ifadesini kullandı.

Apaydın, mevsim koşullarına uygun lastik kullanımına ilişkin, "Performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde kış lastiği kullanmayı sürdürmenin yakıt tüketimi, güvenlik ve konfor açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Apaydın, özellikle binek otomobillerde lastik unsurunun yakıt tüketimine yüzde 20 etkide bulunduğuna dikkati çekti.

Yaz lastiklerinin dönme direncinin kış lastiklerine oranla daha düşük olmasının daha az yakıt tüketimi ve aşınma anlamına geldiğini ifade eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Kontrollü hızlanma ve ani frenlemenin sürüş güvenliği kadar yakıt tüketimi için de oldukça önemi var. Sürücüler araç bakımlarını düzenli olarak yapmalı, yumuşak bir sürüş tarzı benimseyerek, ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınmalı. Araç klimasını dikkatli kullanmalı ve gerekmedikçe elektrikli cihazları açık tutmamalı."

KAYNAK:AA

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Türkiye programına 30 ülkeden başvuruTürkiye programına 30 ülkeden başvuru
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın lastik

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Dövize dikkat! Dalgalanma sürüyor

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK'nın kuyumda 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye programına 30 ülkeden başvuru

Türkiye programına 30 ülkeden başvuru

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azaldı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Sezon başında 500 liradan satılan eriğin kilosu bu hafta 150 liraya kadar indi

Kilosu 500 liradan 150 liraya düştü

Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.