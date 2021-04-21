TSPB’nin düzenlediği kısa film yarışması başvuru tarihi değişti

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının bu yıl yedincisi gerçekleştiriliyor.

15 Şubat’ta başlayan TSPB’nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına gelen yoğun ilgi nedeniyle, başvurular 28 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Yarışma başvuruları online olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesine yapılabiliyor.

ÖDÜL, TOPLAMDA 35 BİN TL TUTARINDA YATIRIM FONU OLACAK

Açıklamada verilen bilgilere göre, yarışma, yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabilecek. Filmlerin dilinin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması ve üç dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Yarışmada ödül alan birinci filme 12 bin 500 TL, ikinci filme 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL tutarında yatırım fonu verilecek.