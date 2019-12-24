FİNANS

TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA), 2019 yılı Uluslararası Akademi Ödülleri, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinin sahipleri belirlendi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, alanında "özgün, öncü ve çığır açıcı" çalışmaları olan bilim insanlarına verilen "Uluslararası Akademi Ödülleri"ne, Prof. Dr. F. Jamil Ragep ve Prof. Dr. Adrian Bejan layık görüldü.

Bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen "GEBİP Ödülü"nü, 20 farklı üniversite ve kurumdan 28 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan "TESEP" kapsamında 2 Telif Eser Ödülü, 1 Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3 Kaydadeğer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere 6 Türkçe bilimsel telif eser ödül aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019'un "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla akademinin Şeref Üyesi Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına "2019 TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri" de oluşturuldu ve bu çerçevede 5 ödül verildi.

Ödüllerin tümü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Aralık'ta düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edilecek.

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Bilimsel Telif Eser (TESEP) Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP)

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