TÜBA'nın GEBİP ve TESEP 2020 ödül başvuruları başladı

Şeker, GEBİP Ödülleri kapsamında 2020 yılıyla, stratejik ve ulusal öncelikli olan "Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" çerçevesinde bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başarılı genç bilim insanlarının da destekleneceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

TESEP çerçevesinde, 2017'den itibaren her yıl "sosyal bilimler" alanında bir esere "TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü" verildiğini de hatırlatan Şeker, TÜBA Şeref Üyesi merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bilim tarihi alanında bir esere "TÜBA-TESEP Fuat Sezgin Özel Ödülü" takdim edileceğini aktardı.

"TÜBA ödül sahiplerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarıları ve aldıkları ödülleri, programlarımızın başarısının göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ödüllerin duyurulması ve başvuruların artırılması konusunda bilim insanlarımızın ve üniversite yöneticilerinin ilgi, destek ve teşvikleri, ödüllerin etkinliği ve yararlılığı açısından büyük önem taşıyor. Bu konudaki ilgi, katkı ve destekleri için bilim dünyasına çok teşekkür ediyor, başarılı bilim insanlarımızı ödüllerimize başvurmaya, ilgili rektörlerimizi de aday göstermeye davet ediyorum."

- Ödüller

GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 20 bin liranın yanı sıra her yıl, tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 6 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 4 bin 500 liraya kadar ilave mali destek ve akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor.

İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 1500 dolar karşılığı Türk lirası, Avrupa dışı ülkeler için 2 bin dolar karşılığı Türk lirası veriliyor.

TESEP kapsamında da telif eserler için 20 bin lira ve Kayda Değer Eser Ödülü (mansiyon) olarak ise telif eserlerde de 7 bin lira para ödülü takdim ediliyor.

