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  4. TÜBİTAK 17 personel alacak

TÜBİTAK 17 personel alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 17 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 17 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı, resmi gazete, TÜBİTAK,

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