FİNANS

TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı ve Ar-Ge personeli alınacak.
Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak toplam 57 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

KAYNAK:AA

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldıİmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı
Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlemTapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Ziyaretçi akını...

Tesadüfen bulunmuştu! Ziyaretçi akını...

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ons altın ilk yarıda yüzde 10 değer kazandı

6 ayda yüzde 20 kazandırdı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Tapu dolandırıcılığına e-Devlet engeli

Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem

Japonlar Tokat yaprağı yiyecek

Japonlar hayran kaldı! İhraç edilecek

Gram altın 2019'un ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı

Son 10 yılın zirvesini gördü! Yüzde 20 kazandırdı

Şanlıurfa'da tarım işçileri 50 derecenin altında 12 saat çalışıyor

50 derecenin altında 12 saat! Kazançları ise...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.