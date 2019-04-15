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TÜBİTAK'a 94 personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

TÜBİTAK'ın birimlerinden SAGE'ye 86, UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a 3 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK'a 94 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinden Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) 86 proje personeli, Ulusal Metroloji Enstitüsünde (TÜBİTAK UME) 4, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde 1 (TÜBİTAK UZAY) ve Marmara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK MAM) 3 destek personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, SAGE bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen ve teknik destek personeli olmak üzere 86 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi.

TÜBİTAK UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a da 3 personel alımı yapılacak. Teknik ve destek personeli istihdamını kapsayan ilan için 19 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

KAYNAK:AA


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TÜBİTAK personel alımı

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