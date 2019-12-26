FİNANS
  4. TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı

TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında MMU testleri için sözleşme imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sözleşme kapsamında, Milli Muharip Uçak için komponent seviyesinde olacak görünmezlik ölçüm testleri TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak - TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak" - TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar: - "TUSAŞ ile MMU Projesi kapsamında başlayan yüksek düzeyde iş birliği, sözleşmesi imzalanan RKA Tesisi ile artarak devam ediyor"

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında üretilecek uçakların radar kesit alanı (RKA) ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

TÜBİTAK ve TUSAŞ'tan yapılan açıklamalara göre, söz konusu sözleşmeye imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar tarafından atıldı.

Sözleşmeyle TUSAŞ, 20-25 metrelik uçakların testlerini yapabilecek bir altyapı kuracak. 2021'de faaliyete geçmesi planlanan tesisle TÜBİTAK BİLGEM'in RKA Tesisi'nde gerçekleştirilecek radar izi ölçümleri, MMU'nun tasarım ve geliştirilme faaliyetlerinde de kullanılabilecek. Projede komponent seviyesinde görünmezlik ölçüm testleri TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak.

Çalışmalar sayesinde hem bu konudaki dışa bağımlılık ortadan kalkacak hem de radar görünmezlik gibi gizli Ar-Ge faaliyetlerinin millileştirilmesi sağlanacak.

- "Türkiye'de bir ilk olacak"

Temel Kotil, imza töreninde yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşmeyle dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'inci nesil uçak MMU için yapacağımız RKA Tesisi'nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin, geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem ve gerçekleştirdiğimiz yerli iş birlikleriyle daha iyi olacağına inanıyoruz."

Hacı Ali Mantar da "TUSAŞ ile MMU Projesi kapsamında başlayan yüksek düzeyde iş birliği, sözleşmesi imzalanan RKA Tesisi ile artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleriElektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri
Almus'tan 'somon' ihracatıAlmus'tan 'somon' ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİLGEM Hacı Ali Mantar Milli muharip uçak Temel Kotil TUSAŞ TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor

Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor

2019’un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

2019’un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

Bakan Varank: "Türkiye’nin otomobiliyle birlikte fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz"

Bakan Varank: "Türkiye’nin otomobiliyle birlikte fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz"

Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı

Bakan Varank: Bize ait bir otomobile kavuşuyoruz

Bakan Varank: Bize ait bir otomobile kavuşuyoruz

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.