TÜBİTAK MAM ve SAHA İstanbul yüksek teknolojide iş birliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - SAHA İstanbul üyesi sanayiciler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ileri teknoloji ürün ve projelerde iş birliğine talip oldu.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK MAM Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak, stratejik öneme sahip bir çalıştay gerçekleştirdi.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen proje ve ürünlerde iş birliği geliştirmek üzere düzenlenen çalıştayda dikkati çekici ürün ve sistemlerin detayları bu projelerin ticarileştirilmesine talip olan SAHA İstanbul üyesi sanayicilerle paylaşıldı. Yüksek teknoloji kullanılarak TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji, Malzeme ve Enerji Enstitüleri tarafından geliştirilen ürünler sanayicilerin oldukça ilgisini çekti.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük AR-GE merkezi olan TÜBİTAK’ın Türk sanayisinin çözüm ortağı olduğunu vurguladı.

Dünyada ve Türkiye’de AR-GE merkezi sayısı artarken niteliğin artmadığına dikkati çeken Kılıçaslan, “AR-GE merkezleriyle birlikte patent sayıları da artarken, ihracat rakamları artmıyor. Düşük ve orta teknolojiye AR-GE yapıyoruz ya da yapıyor gibi görünüyoruz. Ancak yüksek teknoloji seviyesinde artış yaşanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.