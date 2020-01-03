TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu programın 2018 yılı proje başvuru sayısı 147 iken 2019'da bu sayı yüzde 124 artışla 329'a yükseldi. Aynı dönemde üniversite sayısı yüzde 56'lık artışla 34'ten 53'e, bursiyer sayısı ise yüzde 86 yükselerek 603'ten 1124'e çıktı. Programa başvuran firma sayısı ise yüzde 147 artarak 104'ten 257'ye yükseldi.

Sanayide araştırmacı istihdamını teşvik için başlattıkları TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvurularının sonuçlandığını ifade eden Varank, "Yoğun ilgi gören programa başvuran firma sayısı yüzde 147 arttı. Yetişmiş akademik kadroları üretime entegre ederek #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerine hızla ulaşacağız!" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı" başvurularının sonuçlandığını belirterek, programın yoğun ilgi gördüğünü ve başvuran firma sayısının yüzde 147 arttığını bildirdi.

Program kapsamında, 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceği ve en fazla 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 lira burs verileceği, bursun yüzde 75'inin TÜBİTAK, yüzde 25'inin de özel sektör kuruluşları tarafından karşılanacağı kaydedildi. Mezun olacak bursiyerlere istihdam garantisi sunulurken bursiyerlerin doktora sonrası maaşları 5 bin 116 liranın altında olmayacak.

TÜBİTAK tarafından belirlenen akademik başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler, doktora döneminde 6 ay yurt dışına gönderilecek.

Program kapsamında sunulan istihdam desteği sürecinde bursiyere ödenecek ücret için bir taban belirlendi. Buna göre, bir sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık ücret, o yılın brüt asgari ücretinin 2 katından az olamayacak. TÜBİTAK, 3 yıl boyunca ücretin yüzde 60’ına kadarını karşılayacak.

Ülkelerin katma değerini ve rekabet gücünü artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin hayati bir öneme sahip olduğuna işaret eden Varank, "Doktora öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca teorik bilgiyi, pratikte uygulama şansına kavuşacaklar." ifadesini kullandı.

