TÜBİTAK'tan 2019'da bilim ve teknoloji ekosistemine destek

TÜBİTAK 2019'u Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine yaptığı katkıları geliştirerek, yeni destek ve programlarla kendisini güncelleyerek geçirdi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilgili tüm kesimlerin araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik çalışmalara devam edildi.

Kurumun yayımladığı dergi ve kitapların tirajıyla, düzenlenen yarışma şenliklere katılım artış gösterdi. Bu yıl savunmadan uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye her alanda atılımlar yapıldı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen programlar kapsamında toplam 441 milyon lira bütçeli 1435 proje desteklendi.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), programlarına başvuran 3 bin 758 projenin 1487'si desteklenmesini kararlaştırırken, bunlara 669,49 milyon lira destek verdi. 2019'da 8 bin 303 bilim insanına da 262 milyon lira destek aktarıldı.

Öğrenciler bu yıl Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında 70 madalya kazandı. Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmalarına 2 bin 814 öğrenci başvuru yaptı, finalist 206 öğrenci 112 projeyle TEKNOFEST’te yer aldı.