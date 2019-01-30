TÜDEF'ten 'sahte banka sitesi' uyarısı

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar bulunduğunu söyledi.

Tüketicilerden herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, bu paylaşımlara itibar etmemelerini ve gerekli dikkati göstermelerini isteyen Koçal, "Tüketiciler bilmelidir ki bankalar hiçbir şekilde, sosyal medya üzerinden ya da SMS ile sizden bir bilgi talep etmez. Ayrıca sizin işlem yapmak üzere bir talebiniz var ise direkt sistemde kayıtlı telefonlarınızla size ulaşır. Hiçbir banka tüketiciye belli isimler adı altında para iadesi için ya da ucuz kredi için sosyal medyada duyuru yayınlamaz." diye konuştu.

Bankaların bu tür duyuruları kendi internet sitelerinde yayınladıklarını aktaran Koçal, tüketicilerden sosyal medya ya da SMS'le gelen linkleri tıklamadan önce bankalarından bilginin doğruluğunu teyit etmelerini istedi.

Koçal, "Müşteriler SMS'le ya da e-mail adreslerine gelen linkleri tıklamadan silsinler. Uyarılara rağmen ola ki bu tür işlem yaparlar ise anında bankayı arayarak bilgilendirsinler. Size bir telefon gelerek bazı bilgiler isteniyor ise telefonu kapatın, bankanızı arayıp doğruluğundan emin olun." dedi.