TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu: "Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz"

Türkiye ekonomisinin son durumuna değinen Şohoğlu, "Alınan önlemler sayesinde 2019 sonunda büyüme oranı tekrar pozitife dönmeye başladı. 180 milyar dolar ihracat 80 milyonluk ülke için az bir rakam. Bu olumsuzluklara rağmen faizlerin düşüyor olması iç piyasayı canlandırdı. Konut, otomotiv satışlarından da bunu anlıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin de bu anlamda faydası oldu." diye konuştu.

Şohoğlu, 2018'de yaşanan kur şokunun ardından ekonomideki dalgalanmalarla 2019'a girdiklerini kaydederek, bu dönemde rotayı ihracata yönelttiklerini, ihracat kapıları için seyahatler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

TÜGİAD'ın yaklaşık 60 farklı sektörde faaliyet gösteren 850 üyesiyle ülke ekonomisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu dile getiren Şohoğlu, üyelerin ihracatının 18 milyar doları bulduğunu söyledi.

Dernek genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Şohoğlu, burada yaptığı değerlendirmede, TÜGİAD'ın faaliyetleri ve 2020 planlamalarından bahsetti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz." dedi.

Şohoğlu, kamuda tasarrufun öneminden bahsederek, TCMB'nin indirimleriyle piyasaya sunulan düşük faizli sıcak paranın üretime ve teknolojiye harcanması gerektiğine dikkati çekti.

- "Genç işsizliğin azalması için özel sektör desteklenmeli"

Şohoğlu, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğunu belirterek, genç işsizliğin yüzde 27'lere çıktığını, 2020'ye yüzde 14 işsizlikle girildiğini söyledi.

Türkiye'nin yüzde 5 büyüme oranını tutturmak için özel sektörü destekleyici politika izlemesi gerektiğini dile getiren Şohoğlu, "Zaten kamuyla yüzde 2 büyüyoruz. Bunu özel sektörde de sağlamak gerek. Türkiye tüketerek büyüme modelinden vazgeçmeli. Bizim artık yapısal reformları uygulamamız lazım. Üretim ekonomisine dönersek o kur şokunu bu ülke bir daha yaşamaz. Kendi büyüme ekonomimizi sağlam temele oturtmamız lazım." dedi.

Şohoğlu, 2023'e kadar seçim olmaması ve siyasi istikrarın devam etmesi temennisinde bulundu.

Teknolojik ürün ve sanayi odaklı büyümenin önemine vurgu yapan Şohoğlu "Teknolojik ürün ve sanayi ile bu büyüme olur. Borçla, ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz. Kendi öz kaynaklarımızı koruduğumuz üretim şart. 11. Kalkınma Planı çok doğru ve ayakları yere sağlam basan bir plan." diye konuştu.