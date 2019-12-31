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  4. TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı

TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Genç İş İnsanları (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Türkiye’nin çok zor bir yılı geride bıraktığını ifade etti.

TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Türkiye Genç İş İnsanları (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Türkiye’nin çok zor bir yılı geride bıraktığını ifade etti.
Türkiye’nin 2019 yılı ekonomi karnesini değerlendiren Şohoğlu, 2018’in Ağustos ayı ile yüksek faiz ve yüksek döviz kurlarının etkisiyle daralmaya başlayan Türkiye ekonomisinin 2019 yılında art arda ilk üç çeyrekte daraldığını bu süreçlere içte ve dışta yaşanan siyasi olaylarında etkili olduğunu vurguladı. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’nin yılı yüzde 0.22lik bir büyüme ile kapatacağını belirtti.
Sektörel bazda incelendiğinde özellikle inşaat sektöründe bir küçülme olduğunu aktaran Şohoğlu, “2019 yılının ilk dokuz ayında ortalamada yüzde 9.3 daralma ile inşaat sektörü diğer sektörlerin gerisinde bir performans sergilemiştir. 2019 yılında çift haneli gerileyen tek sektör inşaat sektörüdür. Toplamda 21 yılın değerlerine baktığımızda 2008 küresel kriz döneminde üst üste yedi çeyrek daralan inşaat sektörü bu sene daralmada beşinci çeyreğini geride bırakmıştır. Buna bağlı olarak inşaata girdi sağlayan çok sayıda imalat sektöründe işler iyiye gitmemiştir” dedi.
Son açıklanan büyüme rakamlarını da değerlendiren Anıl Alirıza Şohoğlu “2019 yılının üçüncü çeyreğinden ülkemiz yüzde 0.9 büyümüştür. Üç çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi, dördüncü çeyrekte pozitif büyümeyi yakalamış görünmektedir. Ancak ne yazık ki son dönemde ekonomimizin darboğaza girmesine neden olan sorunlarımızın devam ettiğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. 2020 yılında, 2019 yılına göre başta hukuk olmak üzere yapısal reformları yerine getirirsek nispeten daha olumlu bir yıl yaşayabiliriz” açıklamasında bulundu. (Fotoğraflı)

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