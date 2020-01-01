TÜİK, Denizli Kasım ayı dış ticaret İstatistiklerini yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 2019 yılı Kasım ayında ihracat, 2018 yılı Kasım ayına göre yüzde 13,1 azalarak 242 milyon 583 bin dolar, ithalat oranları ise yüzde 15,1 oranında düşerek 108 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Türkiye genelinde Denizli, Kasım ayı içerisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10. il olurken, ithalatta da 12. sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık

2019 Kasım ayı içerisinde Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeden yapılan ihracat 30 milyon 453 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 24 milyon 666 bin dolar ile Almanya ve 18 milyon 223 bin dolar ile ABD takip etti.

En fazla ithalat yapılan ülke Özbekistan oldu

Denizli’ye, 2019 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Özbekistan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 21 milyon 709 bin dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan’ı sırasıyla 12 milyon 208 bin dolar ile Kazakistan ve 11 milyon 833 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.