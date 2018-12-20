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TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

7 milyon çalışanın merakla beklediği rakam belli olmaya başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaştı. TÜİK asgari geçim tutarlarını ağır statüdeki işlerde 2,213 TL, orta statüdeki işlerde 1,979 TL, hafif statüdeki işlerde 1,841 TL olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

Türk İş'ten asgari ücret açıklamasıTürk İş'ten asgari ücret açıklaması

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK 2019 asgari ücret TÜRK - İŞ işçi işveren

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
pazarda, markette ürünlerin fiyatlarını da ağır orta hafif işçi ürünleri diye ayırın.kim hangi sınıf işçiyse ondan alsın.neye göre hesapladın eyyyyy tuik..
1840 tl nedir ya batarız.Asgari ücret 1500 tl çok bile.Oy vererek fedakarlık olmaz.1500 yeter.Biz alın terimizle ticaret yapalım vatandaş kafa çalışmaz kuru kuvvet 1840 tl aylık maaş.Olur canım.Reis bu işe çare bulsun.Batarız.
Yaziklar olsun ya.sizin sucunuz yok gerci oy veren dusunmeli.dis macunu 30 tl olmus.o zam enslasyon yzunden zaten bitti ki.zam dememk gerek yazikkkk
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