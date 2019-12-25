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TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sektörel güven endeksleri, Aralık ayında hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseldi.

TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Sektörel güven endeksleri, Aralık ayında hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, sektörel güven endeksi hizmetlerde 93.2, perakendede 102.6 ve inşaatta 68.9 düzeyine yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 91.3 düzeyindeyken, Aralık ayında yüzde 2.0 artarak 93.2'ye yükseldi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.6, yüzde 1.9 ve yüzde 3.4 artarak 89.8, 89.3 ve 100.5 değerlerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 1.4 artarak 102.6 düzeyine yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2.0 ve yüzde 3.4 artarak 96.9 ve 109.3 değerlerini alırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1.2 azalarak 101.8'e geriledi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Kasım'da 63.9 iken, Aralık ayında yüzde 7.9 artarak 68.9'a çıktı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9.1 ve yüzde 7.2 artarak 48.6 ve 89.2 değerlerini aldı. (Grafik - Tablo)

TÜİK - Sektörel güven hizmet, ticaret ve inşaatta yükseldi

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