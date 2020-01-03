FİNANS
  4. TÜİK-Tüketici fiyatları Aralık’ta yüzde 0.74 arttı, 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 (2)

TÜİK-Tüketici fiyatları Aralık’ta yüzde 0.74 arttı, 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.

(Ayrıntılar, tablo ve grafikle güncellendi)

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0. 74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.
TÜİK verilerine göre;
- Aylık en yüksek düşüş yüzde 1.91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, eğlence ve kültür yüzde 0.11 düşerken, Aralık ayında artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0.57 ile ulaştırma ve yüzde 0.42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
- Yıllık en düşük artış yüzde 3.16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9.79 ile ev eşyası grubu artışın en düşük olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Buna karşılık aynı dönemde artışın en yüksek olduğu ana gruplar da sırasıyla yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14.46 ile eğitim ve yüzde 13.63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
- TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0.41, yıllık yüzde 10.76 arttı.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.36 artış görüldü.
Aralık 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 131 maddenin ortalama fiyatları düşerken, 34 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 253 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. (Grafik - Tablo)

Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Alotech’de üst düzey atamaAlotech’de üst düzey atama
Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacakOlukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyon Aralık ayında arttı

Enflasyon Aralık ayında arttı

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın e-fatura çilesi ertelenmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın e-fatura çilesi ertelenmeli”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş rekoru kırıldı

Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

Ankara'nın yeni bir "üniversite hastanesi" oldu

Ankara'nın yeni bir "üniversite hastanesi" oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.