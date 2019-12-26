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  4. TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

İstanbul, 26 Aralık (DHA)

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