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Tüketici güven endeksi 70,3 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak 70,3 seviyesinde yer aldı.

Tüketici güven endeksi 70,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; Mayıs ayında 69,9 olan endeks Haziran ayında 70,3 oldu.

endeks

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89,1 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak Haziran ayında 89,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 92,1 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 90,8 iken, Haziran ayında yüzde 1,4 oranında artarak 92,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 75,4 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak Haziran ayında 75,4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 24,6 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 26,8 iken, Haziran ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 24,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

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