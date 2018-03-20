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Tüketici güven endeksi 71,3 oldu

20 Mart 2018 10:24

Tüketici güven endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.3 azalışla 71.3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi 71,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,3 oranında azaldı; Şubat ayında 72,3 olan endeks Mart ayında 71,3 oldu.

 
Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Aralık 2017'de 65.1 ile 2017'nin en düşük seviyesine geriledikten sonra Ocak ayında sert yükselişle 72.33 değerini almış Şubat ayında ise sınırlı azalmıştı.
 
Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.
 
 
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90,6 oldu
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak Mart ayında 90,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95,1 oldu
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96,8 iken, Mart ayında %1,7 oranında azalarak 95,1 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 73,5 oldu
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,4 oranında azalarak Mart ayında 73,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi 26 oldu
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 25,7 iken, Mart ayında %1,2 oranında artarak 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
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