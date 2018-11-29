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Tüketici güven endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye çıktı.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 67,5 iken, Kasım ayında %9,1 oranında artarak 73,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 değerine yükseldi. Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,6 değerine geriledi.

tuketci-guven-endeksi

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Ekonomik Güven Endeksi TÜİK

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