FİNANS

Tüketici güven endeksi azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi.

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Buna göre ocakta 58,2 olan endeks değeri, şubatta 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.
İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de şubatta yüzde 2 gerileyerek 76,5'ten 75'e indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 59 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ocakta 18,3 iken şubatta yüzde 20,2 artışla 22 oldu.

KAYNAK:AA

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmedinizOnlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici güven endeksi

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Devlet desteğiyle işletme kurdu, 3 yıl sonra ihracat yaptı

Devlet desteğiyle işletme kurdu, 3 yıl sonra ihracat yaptı

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı

Paralar 10 gün içerisinde iade edilecek

Paralar 10 gün içerisinde iade edilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

2018'den bu yana bir ilk

Bakan Turhan Gebze-Halkalı demir yolu hattında test sürüşüne katılacak

Günde 1 milyon yolcu taşıyacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

KDV iadelerinde 'hızlı' dönem

Paralar 10 gün içerisinde iade edilecek

Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.