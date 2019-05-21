FİNANS

Tüketici güven endeksi azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azalış kaydetti

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azaldı. Buna göre nisanda 63,5 olan endeks değeri, mayısta 55,3 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 10,1 azalarak 73,9 oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de mayısta yüzde 14,9 azalışla 82,4'ten 70,1'e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, nisana göre yüzde 11,3 azalarak 56,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise nisanda 26 iken mayısta yüzde 20,3 azalışla 20,8'e düştü.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici güven endeksi

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