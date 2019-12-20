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Tüketici güven endeksi azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 azalarak 58,8 oldu.

Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 azaldı. Kasımda 59,9 olan endeks değeri aralıkta 58,8'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,1 azalarak 77,7 oldu.

İŞSİZ SAYINSINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi aralıkta yüzde 2,5 azalarak 78,5'ten 76,5'e düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak aralıkta 57,1 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise kasımda 23 iken aralıkta yüzde 3,5 artışla 23,8 oldu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
aralık TÜİK Tüketici güven endeksi

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